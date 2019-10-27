Avrupa Bowling Şampiyonası'nda İsveç ve Norveç ipi göğüsledi

ANKARA,()

Ankara'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonlar Bowling Şampiyonası erkeklerde 39, kadınlarda ise 34 takımın yarıştığı, oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 38 ülkenin katılımıyla yapılan Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası'nda kadınlarda İsveçli sporcu Joline Persson Planefors, Danimarkalı Mai Ginge Jensen'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Kadınlarda İngiliz sporcu Laura Marcham ile Hollandalı sporcu Denise Blankenzee 3'üncü oldu.

Erkeklerde ise Danimarkalı sporcu Jesper Agerbo ile İspanyol sporcu Paco Rodriguez 3'üncü olurken, Norveçli sporcu Glenn Morten Pedersen ile İngiliz sporcu Adam Cairns finale kalan isimler oldu. Çekişmeli geçen finalde ikinci seti de altın atışlarla kazanan Norveçli Pedersen 2-0'lık skorla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Milli sporcumuz Taygun Erkeskin 33'üncü sırada kalırken, son oyuna kadar final mücadelesini sürdüren Ebru Özoğluuntur ise 13'üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, Rollhouse işletmeleri sahibi Osman Aydın, Avrupa Bowling Federasyonu başkan yardımcısı Valgeir Gudbjartsson ve Dünya Bowling Federasyonu başkan yardımcısı Marios Nicolaides tarafından takdim edildi.