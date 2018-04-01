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Avrupa Boks Şampiyonası'nda hakem skandalı!

Romanya'da Türk Milli Takım Kafilesine Çirkin Saldırı   64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir'in üstün dövüştü maçta hakem kararıyla yenik sayılmasının ardından Güvenlik güçleri itiraz eden Türk kafilesine saldırdı.   ERCAN...

Avrupa Boks Şampiyonası'nda hakem skandalı!

Romanya'da Türk Milli Takım Kafilesine Çirkin Saldırı
 
64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir'in üstün dövüştü maçta hakem kararıyla yenik sayılmasının ardından Güvenlik güçleri itiraz eden Türk kafilesine saldırdı.
 
ERCAN ATA-ANKARA/ ,
 
Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılan 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından olaylar çıktı.
Final maçında Gürcü Lasha Guruli ile karşılaşan milli boksör Tuğrulhan Erdemir  maçı sonunda hakemlerin verdiği kara salonu karıştırdı. Maçın başından sonuna kadar üstün dövüşen Erdemir hakemlerin kararı ile adeta çılgına döndü. Seyircilerin dakikalarca protesto ettiği karşılaşma sonunda maçın Gürcü sporcuya verilmesi nedeniyle salonda olaylar çıktı. İtiraz eden Türk kafilesine Romen güvenlik güçleri saldırdı. Çıkan olaylarda milli boksör Mücahit İlyas'ın kaşı açıldı. Olayların yatışmasının ardından yapılan madalya töreninde salondaki tüm seyirciler hakemlerin verdiği kararı protesto etti. Hakem kararı ile maçın başından sonuna kadar üstün dövüşen milli boksör Erdemir maç sonunda karara uzun süre itiraz etti. Ancak karar değişmeyince gözyaşlarına boğuldu. Madalya töreninde ise salondaki sevirciler Gürcü marşı okunurken hakemlerin kararını dakikalarca protesto etti. 
HAKEMLER ALTIN MADALYAMI ÇALDI
2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonu milli boksör aldığını düşündüğü maçı hakemler nedeniyle kaybeden Tuğrulhan Erdemir ise yaşanan karara inanamadığını belirterek:  "Çok kolay aldığım bir maçı benden alıp Gürcü sporcuya verdiler. Onları Allaha havale ediyorum. Maç sonu Gürcü sporcu bile hakemlerin verdiği karara şaşırdı. Alın terimi çaldılar ve altın madalyam gitti" dedi.
 
GÖRÜNTÜ DETAYI:
-Maç sonunda yaşanan olaylar
-Madalya töreninde seyircilerin yuhalamaları

(FOTOĞRAFLI)
 

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