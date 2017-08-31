Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

A Milli Basketbol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını yarın saat 21.45'te Rusya ile oynayacak

D Grubu ve Final serileri İstanbul'da

İSTANBUL,()

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ortak düzenlediği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor.

Türkiye'nin D Grubu maçlarına ve final serilerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de A Grubu'nda oynanacak olan karşılaşmalarla start alacak. 40'ıncı defa düzenlenecek olan Şampiyona'da 24 takım mücadele edecek. Grup aşamalarında ilk 4 takım arasına girecek olan ülkeler adlarını bir üst tura yazdıracaklar.

TÜRKİYE D GRUBUN'DA

D Grubu maçlarına ve final serilerinin ev sahipliğini İstanbul yapacak. Türk seyircisi önünde oynanacak olan karşılaşmalarda Milli takımımızın grubunda; Rusya, Büyük Britanya, Sırbistan, Belçika ve Letonya yer alıyor. Milliler ilk 4'e girmesi halinde adını bir üst tura yazdıracak.

EKSİKLERİMİZ VAR

Koç Ufuk Sarıca yönetimde şampiyonaya çıkacak olan Türkiye'de en son Ali Muhammed sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Onun dışında uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Ömer Aşık, NBA'de yorucu bir sezon geçirdiği için milli takımdan affını isteyen Ersan İlyasova milli takım kadrosunda yer almıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Şampiyonada mücadele edeceği 12 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor;

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Semih Erden

İLK MAÇIMIZ YARIN

A Milli Basketbol Takımı'mız şampiyonadaki ilk maçını yarın saat 21.45'te Rusya ile oynayacak. Turnuvaya iyi başlamak isteyen Türkiye'de basketbolcular galibiyete kenetlenmiş durumda. Milli Takımın gruptaki diğer maçları şu şekilde

2 Eylül Cumartesi Büyük Britanya - Türkiye

4 Eylül Pazartesi Sırbistan - Türkiye

5 Eylül Salı Türkiye - Belçika

7 Eylül Perşembe Letonya - Türkiye

SIRBİSTAN'DA TEODOSİC YOK

D Grubu'ndaki rakiplerimizde Sırbistan'da önemli isimler forma giyemeyecek. Sırbistan'ın Dünya ve Olimpiyat ikincilikleri yaşamasında büyük katkı sağlayan ve takıma liderlik yapan Milos Teodosic, sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçıracak olan isimlerin arasında yer alıyor. Ayrıca Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica'da turnuvada yer almayacak.