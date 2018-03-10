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Avrupa Atmalar Kupası'nda Özkan Baltacı çekiç atmada bronz madalya kazandı

Ercan ATA - ANKARA, () Portekiz'in Leiria kentinde devam eden 18'inci Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'ye Eda Tuğsuz'dan sonra ikinci madalya Özkan Baltacı'yla geldi. Londra 2017 finalisti Özkan, yağmur altında yapılan finalde beşinci...

Avrupa Atmalar Kupası'nda Özkan Baltacı çekiç atmada bronz madalya kazandı

Ercan ATA - ANKARA, ()

Portekiz'in Leiria kentinde devam eden 18'inci Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'ye Eda Tuğsuz'dan sonra ikinci madalya Özkan Baltacı'yla geldi. Londra 2017 finalisti Özkan, yağmur altında yapılan finalde beşinci hakkındaki 75.71'lik atışıyla üçüncü sırayı elde etti.
Son iki atışa kadar ilk beşte olmayan dünya şampiyonu Pawel Fajdek, beşinci hakkında 76.13 ile liderliği aldıktan sonra, son atışında bu dereceyi 77.30'a yükselterek altın madalyayı aldı. Slovak Marcel Lomnicki 75.97 ile ikinci olurken, Özkan Baltacı 75.71 ile yarışmadan üçüncülükle ayrıldı. Baltacı, iki yıl önce U23 grubunda Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa da ulaşmıştı.
Yarışmadaki diğer Türk atleti Eşref Apak ise bir ara ikinci sıraya kadar tırmanmasına karşın, rakiplerinin üstü üste gelen atışlarıyla mücadeleyi altıncı sırada bitirdi. Eşref, yarışmayı 75.20 ile tamamladı.

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