Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenledi 

Çintimar: "Atletizm çok hızlı bir şekilde gelişiyor"

Guliyev: "Rekor kırmayı deneyeceğiz"

Yasmani: "Fizik olarak iyiyim"

Kaya: "Güçlü olduğuma inanıyorum"

Tuğsuz: "Kendime güvenim sonsuz"

İbrahim ALİOĞLU, Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Atletizm ŞampiyonasI öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporculardan Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello Escobar ve Özlem Kaya, Ataköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Federasyon başkanı Çintimar, zaman ilerledikçe başarının da aynı doğrultuda arttığını belirterek, "Biz 52 sporcuyla yer alacak bir kota almıştık. Bu da tarihteki en yüksek kotamızdı. Ancak yaptığımız test müsabakalarında form durumları üst seviyede olmayan 9 sporcumuzu kafileden çıkardık. Ülkemizi 43 sporcuyla temsil edeceğiz. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalyayla 4'üncü olmuştuk. Bu başarıyla, tarihimizde daha önce alınan 11 madalyanın üstüne çıkmıştık. Hedefimiz bu başarının üstüne çıkabilmek. Bunun için de sporcularımız bütün güçleriyle, devletin vermiş olduğu bütün imkanlarla hazırlanıyor. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler" ifadelerini kullandı.

ÇİNTİMAR: "ATLETİZM ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR"

Çintimar, Türkiye'nin atletizmde 2003 yılı öncesini ve sonrasını da şöyle değerlendirdi:

"2003 yılından sonra alınan madalyalar atletizmin çok hızlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor. Son Avrupa Şampiyonası'nda alınan 12 madalya da bunun daha hızlandığını ve 2020 Olimpiyatları öncesi daha ileriye gittiğimizi gösteriyor. Burada genç sporcularımızın da mücadele edecek olması bizi mutlu ediyor. Ayrıca 4x100 metre bayrak yarışında tarihimizin ilk madalyasını almayı arzu ediyoruz."

GULIYEV: "REKOR KIRMAYI DENEYECEĞİZ"

Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre yarışında rekor için de yarışacağına vurgu yapan milli sporcu Ramil, "Geçen seneye göre form durumumuz daha iyi. İnşallah şampiyonada ülkemizi güzel şekilde temsil edeceğiz. Bu sezon daha iyiyiz dünya şampiyonluğuna da hazırlığımız var. Geçen sene dünya şampiyonu olduğum için bu sene bütün yarışlara davet aldık. Buda bizim için avantaj oldu. İnşallah orada 200 metrede Avrupa rekorunu kırmayı deneyeceğiz. Şampiyonada 200 metre ve bayrak yarışında mücadele edeceğim. 100 metre için henüz kesin karar vermedik" açıklamasını yaptı.

YASMANI: "FİZİK OLARAK İYİYİM"

Yasmani Copello Escobar, 2016 yılında kazandığı altın madalyaya vurgu yaparak, "Ünvanı tekrar etmek favori olmadığınız yarışta gitmekten daha zor. Dünya şampiyonu bir rakibim var. Fizik olarak iyiyim ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KAYA: "GÜÇLÜ OLDUĞUMA İNANIYORUM"

İyi bir çalışma dönemi geçirdiğini söyleyen Özlem Kaya, "Şu an hiçbir eksiğimiz yok. 2016 yılında madalya aldım. Yine madalya almak istiyorum. Hedefim önce finale kalmak, ardından da madalya ile ülkeme dönmek. Güçlü olduğuma inanıyorum, inşallah ülkeme madalyayla döneceğim" diye konuştu.

TUĞSUZ: "KENDİME GÜVENİM SONSUZ"

Eda Tuğsuz, kendine çok güvendiğini belirterek, "Şampiyonaya iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Sezon içinde iyi antrenman yaptım. Avrupa sıralamasında 6'ncı sıradayım. Güçlü bir rekabet olacağını düşünüyorum. Kendime güvenim sonsuz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alır ve bayrağımızı dalgalandırırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Çintimar'ın açıklamaları

-Ramil Guliyev'in açıklamaları

-Eda Tuğsuz'un açıklamaları

-Yasmani Copello Escobar'ın açıklamaları

-Özlem Kaya'nın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)





