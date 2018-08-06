Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Ercan ATA - BERLIN () - Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün başlayan 24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün piste çıkan 5 milli sporcu elemeleri geçemedi.

Çekiç atmada yarışan Eşref Apak ve Özkan Baltacı, finalin dışında kaldı. İlk grupta yarışan Özkan 71.55 atarken, Eşref de grubunu 72.70 ile tamamladı. Genel sıralamada Eşref 17'nci, Özkan ise 19'uncu sırayı alınca finale kalamadılar.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'na gelen Osman Can Özdeveci, gülle atmadaki mücadelesinde başarılı olamadı. Özdeveci, Breitscheid Platz'da yapılan seçme mücadelesinde 18.77'lik derece yaparak şampiyonaya veda etti.

100 metrede seçmenin beşinci serisinde yarışan Yiğitcan Hekimoğlu, 10.40 koşarken, saniyenin 0.01'i farkla yarı finalden oldu. Kariyerinin en iyi derecesi olan 10.34'e yaklaşan bir performans çizen Yiğitcan, serisinde beşinci sırayı aldı. Milli atletin önünde 10.39 ile dördüncülüğü alan Federico Catteneo, final biletini alan son isim oldu.

1971'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda uzun atlamada yarışan ilk Türk atlet olan Alper Kulaksız, seçmeden çıkamadı. Alper, 7.58'lik derece yaparken, iki gruptaki 30 atlet içinde 21'inci sırayı elde etti.

Öte yandan şampiyonanın ikinci gününde atletizm milli takımından 11 sporcu piste çıkacak.

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