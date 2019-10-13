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Avrupa Akrobasi Şampiyonası sona erdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali’nde Rus sporcu Foma Kalinin birinci oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve...
SPOR 13.10.2019, 21:39
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali’nde Rus sporcu Foma Kalinin birinci oldu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşti.
RUS MOTORCU KALİNİN BİRİNCİ OLDU
Uluslararası jüriden topladığı puanlarla 19 yaşındaki Rus akrobat Foma Kalinin birinciliği elde ederken, Macar sporculardan Herczeg Balazs ikinci, Podani Milan ise üçüncü oldu. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda 4 Türk sporcunun katıldığı ‘Afyonkarahisar Kupası’ adı altında Türkiye Şampiyonası da yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda Birkan Polat birinciliği kazanırken, Zafer Can Güngör ikinci, Hakan Cam Namlı da üçüncü oldu. Sporcuların ödül töreni öncesi nefes kesen gösterileri izleyenleri kendinden geçirdi.
Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, TSYD Afyon Şube Başkanı Nadir Güzbey ve daire müdürleri katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşti.
RUS MOTORCU KALİNİN BİRİNCİ OLDU
Uluslararası jüriden topladığı puanlarla 19 yaşındaki Rus akrobat Foma Kalinin birinciliği elde ederken, Macar sporculardan Herczeg Balazs ikinci, Podani Milan ise üçüncü oldu. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda 4 Türk sporcunun katıldığı ‘Afyonkarahisar Kupası’ adı altında Türkiye Şampiyonası da yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda Birkan Polat birinciliği kazanırken, Zafer Can Güngör ikinci, Hakan Cam Namlı da üçüncü oldu. Sporcuların ödül töreni öncesi nefes kesen gösterileri izleyenleri kendinden geçirdi.
Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, TSYD Afyon Şube Başkanı Nadir Güzbey ve daire müdürleri katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sporcular motosikletleriyle piste çıkarken görüntüler
- Motosikletlilerin gösterilerinden detaylar
- Genel detaylar
- Protokol ve izleyicilerden detaylar
- Ödül töreni
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