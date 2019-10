Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali başladı

AFYONKARAHİSAR'da, dünya motor sporları organizasyonları arasında yer alan Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, serbest antrenman yarışlarıyla başladı.



Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularının ve Türk motosikletçilerin mücadele edeceği finaller, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde başladı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabının 'en iyi padok' ödüllü pist alanında kurulan alanda yarışçılar, final etabının ilk gününde serbest antrenman turlarını yaparken, Türk bayrağıyla akrobasi gösterisi yapan Türk sporcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.



'ŞAMPİYONANIN FİNALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonaya Avrupa'nın farklı ülkelerinden 9 yabancı sporcunun katıldığını söyledi. Akülke, "Sporcu sayısı az gibi görünse bile 4 ayaklı yapılan şampiyonanın finalinde buradayız. Şu anda Avrupa'nın en iyi ve elit etabını yapıyoruz. Şampiyonanın ilk 3'ü burada belli olacak. MXGP'de de 3 kategoride şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlemiştik. Yarın da Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın şampiyonlarını burada belirleyeceğiz. Şampiyonaya 3 de yerli sporcumuz katılıyor" dedi.



'FİNALİ AFYON'DA YAPMAKTAN MUTLUYUZ'



Şampiyonanın Afyonkarahisar'da yapılmasının ülke ve şehrin tanıtımıyla ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Akülke, şampiyonanın ayrıca kültür organizasyonu olduğuna dikkati çekti. Akülke, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını Göbeklitepe Kültür Yılı ilan etmişti. Bu anlamda da farklı sportif etkinlikler de 'Göbeklitepe' adına yapılıyor. TSYD Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde, TMF'nin organizasyonunda ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin de büyük katkılarıyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finalini, Afyonkarahisar'da yapmaktan mutluyuz."



TÜRK BAYRAĞINI AL, FİNALİ İZLEMEYE GEL



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vererek, "Yarınki final yarışı için 'Bayrağını al gel', 'Biz Türkiye'yiz' ve 'Hep beraber güçlüyüz' sloganlarıyla Afyon Motor Sporları Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.



'FARKLI ALANLARA EĞİLMELİYİZ'



TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru da şunları söyledi:



"Biz TSYD olarak sporun her aşaması, her branşı ve her yönüyle ilgileniyoruz. Ancak bu sene başkanımızın da bahsettiği gibi Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi içerisinde yer almak istedik. Bugün gördüğümüz yarış alanının düzenlenmesi, yerel kaynaklarımızın bu işe destek vermeleriyle çok güzel bir ortamın sağlandığını görüyoruz. Yarın inşallah finallerin daha coşkulu bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Biz böyle bir organizasyon düzenlediğimiz için gerçekten mutluyuz. Farklı alanlara eğilmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunu burada bir kez daha görmüş olduk. Buradan öncelikle Barış Pınarı Harekatı'na katılan bütün Mehmetçiklerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Böylesine anlamlı bir günde anlamlı bir uluslararası organizasyona Afyon Motorsporları Merkezi'nde ev sahipliği yapıyoruz. Başkanım da bahsetti, 'Bayrağını al gel. Birlikteyken güçlüyüz' sloganlarıyla düzenlediğimiz bir etkinlik ve yarın buradan Mehmetçiklerimize moral verebilecek güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz."