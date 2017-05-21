Avrupa 3'üncüsü CSKA Moskova 

Real Madrid: 70 - CSKA Moskova : 94

Sercan SAPANATAN / İstanbul,() THY Euroleauge Final-Four'da final gecesinin ilk maçında CSKA Moskova, Real Madrid'i 94-70 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

İlk periyottan itibaren üstün bir oyun sergileyen Rus temsilcisi CSKA, 1'inci periyotu 23-10, devreyi ise 45-32 önde kapattı.

Oyundaki üstünlüğünü tüm maçta sürdüren CSKA Moskova, Real Madrid'i 94-70 yenerek Euroleauge'de bronz madalya kazandı.

CSKA'da Kyle Hines ve Cory Higgins attıkları 18 sayı ile karşılaşmanın en skorer isimleri oldu

