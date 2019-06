Avrupa 2'ncisi Ragbi Milli Takımı yurda döndü

Enver ALAS / İSTANBUL,() - Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda tarihte ilk kez final oynayarak ikinci olan Ragbi Milli Takımı, yurda döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda tarihte ilk kez finale kalarak turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Türkiye Ragbi Milli Takımı, müsabakanın ardından yurda döndü. Finalin oynamanın yanı sıra elde edilen başarıyla birlikte Ragbi sporunda bir üst lige de çıkan milli takımın oyuncuları, saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

CHEKOKEE SYLVAİN NGUE: ŞU AN DOĞRU YERDEYİZ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ragbi Milli Takımı'nın Kamerun asıllı antrenörü Chekokee Sylvain Ngue, turnuvayı değerlendirdi. Türkiye'de ragbi sporunun gelecek yıllarda gelişim göstermesini beklediğini belirten Ngue, "Bu sonuç için üç senedir çalışıyoruz. Finale kadar çıktık. Macaristan bizden daha iyiydi. Biz de şu an doğru yerdeyiz. Türkiye'de çok genç, zeki ve güçlü çocuklar var. Liselerde ve üniversitelerde şuanda sporcularımız var. Gelecek için bu güzel bir şey. Federasyonla bunlara odaklanmamız gerekiyor. Antrenör ve hakem konusunda da çalışmalar yağacağız. Eminin Türkiye'de Ragbi 10 yıldan kısa bir sürede uluslararası alanda çok iyi bir yere gelecek" diye konuştu.

KAPTAN YASİN BAKAR: BAŞKA BİR FİNALDE BUNUN RÖVANŞINI ALACAĞIZ

Türkiye Ragbi Milli Takım kaptanı Yasin Bakar, "2008 yılınca lise yıllarında Ragbi sporuyla tanıştım. Begrad'da final oynamak uzun bir süreçti. Ben buna 10 yılın ardından 6 maç diyorum. Baya uzun bir süreçti. O an ki duygularımız çok yoğundu zaten. İstiklal Marşı'mızın okunması ve bayrağımızın dalgalanması çok güzeldi. Finalde de kazanmak istiyorduk ama ne yazık ki üst seviyelerdeki çok daha önce Ragbi'ye başlamış takımlar biraz zorluyor. Biz de yavaş yavaş o seviyelere çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah başka bir finalde bunun rövanşını alacağız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Rugby takımının gelişi

- Takım halinde görüntü vermeleri

- Antrenör Chekokee Sylvain Ngue'nin açıklamaları

- Kaptan Yasin Bakar'ın açıklamaları

- Sporcuların açıklamaları

- Genel ve detaylar