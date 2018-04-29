Atletizmde U18 ve U16 Yürüyüş Ligi sona erdi

İSTANBUL, ()



Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde U18 ve U16 yaş gruplarında birlikte gerçekleşen mücadeleler Adıyaman'da tamamlandı.

100 sporcunun katıldığı yarışmalar sonunda iki kademeli ligi zirvede bitiren ekipler belirlendi.

3 kilometrelik U16 kızlar kategorisinde yarışı Ayşenur Buse Günalan kazanırken, takım şampiyonluğunu Gaziantep Gençlik Spor Kulübü elde etti. Gaziantep, kıran kırana geçen son kademe sonunda Batman Petrolspor'u sadece yedi saniye farkla geride bırakıp kupayı kazandı. U16 erkeklerde Hamza Bayraktar birinciliği alırken, iki kademe sonunda takım şampiyonluğu ise Batman Petrolspor'a gitti.

U18 kızlarda Adıyaman Tarımspor, ilk beş sıranın dördünü alan sporcularıyla rahat bir takım şampiyonluğu elde etti. Tarımspor, Ankara PTT'nin önünde lig şampiyonluğunu aldı. U18 erkeklerde ise Umut Temel bireysel birinciliği, Mardin Zerganspor ise lig kupasını kazandı.



(FOTOĞRAFLI)

