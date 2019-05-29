Atletizmde U18 Türkiye rekoru kırıldı

Nesrin AYDIN / ANKARA, () - Spor Toto U18 Ligi ilk kademe müsabakasında Berke Akçam, 110 metre engellide yeni U18 rekorunu kırdı. Kızlarda ise ENKA’lı Simay Özçiftçi, 11.95 koşarak en iyisini geliştirirken, 2019 sezonunda Mizgin Ay’dan sonra 12 saniyenin altında koşan Türkiye’deki ikinci atlet oldu.

8 takımın katıldığı U18 Ligi final kademesi, Kütahya Halil Akkaş Atletizm Pisti’nde başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği yarışmalarda Fenerbahçe Kulübü sporcusu Berke Akçam, 110 metre engellide yeni U18 Türkiye rekoruna imza attı. Berke, Tibet Sancak’a ait olan 13.77’lik eski rekoru, 13.63’e indirme başarısı gösterdi. Bursalı genç atlet, bir ay önce Antalya’daki birinci kademe müsabakalarında da 400 metre engelli rekorunu yenilemişti.

"COPELLO’DAN BOŞALACAK YERE GELİP, HEDEFLERE ULAŞACAK BİR SPORCUMUZ"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, altyapının önemine ve gelişimine vurgu yaparak, “Berke Akçam, son 2-3 yıldır atletizmde önemli başarılar elde ediyor. 400 metre engeldeki rekorundan sonra 100 metrede de rekorlarını geliştirmesi hem kendisi hem Türk atletizmi açısından önemli. Özellikle 400 metre engeldeki performansıyla ileride Yasmani Copello’dan boşalacak yere gelip, ciddi katkı sağlayacak, hedeflere ulaşacak bir sporcumuz. Yine kızlarda, Mizgin’den sonra 12 saniyenin altına inen kızımız Simay, altyapıdan gelen ve Türkiye’nin en hızlısı projesinden çıkıp ENKA’nın sahip çıktığı bir sporcumuz. O da inşallah 2020 ye yetişemeyebilir ama 2024’te başarılı olacağına inandığımız sporcularımızdan biri” ifadelerini kullandı.

Erkekler 100 metrede iki hafta önce 10.47 ile rekor kıran Umut Uysal, bu kez de 10.50 koştu. Yüksek atlamada Bedirhan Alpagu, 2.05 ile kazandığı yarışmanın sonunda 2.10’luk çıtayı denerken, güllede İstanbul BŞB’den Melih Gökalp 18.01’lik atışıyla günü birinci tamamladı. Kızlarda ekiç atmada Ece Narttürk, 59.17’lik derecesiyle kulübü Ankara BŞB’ye 8 puan getirirken, güllede Fenerbahçe’den Pınar Akyol 17.43’lük derece kaydetti.

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