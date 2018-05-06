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Atletizmde tarihi madalya

Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, 10 km yarışında dünya üçüncüsü oldu Ercan ATA - ANKARA / Dünya Yürüyüş Kupası'nda Türkiye, tarihindeki ilk madalyayı kazandı....

Atletizmde tarihi madalya

Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, 10 km yarışında dünya üçüncüsü oldu

Ercan ATA - ANKARA /

Dünya Yürüyüş Kupası'nda Türkiye, tarihindeki ilk madalyayı kazandı. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, 10 km yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.
Çin'in Taicang kentinde 46 ülkenin katılımıyla düzenlenen IAAF Dünya Yürüyüş Kupası sona erdi. Her ülkenin en iyi sonucunu alan iki atletinin sıralama toplamıyla oluşan takım sıralamasında Türkiye 15 puan toplarken, dünya üçüncülüğüne ulaştı. Sıralamada Çin 10 puanla birinci, Ekvador ise 13 puanla ikinci sırayı aldı.
Dünya U18 ikincisi ve Türkiye rekortmeni Meryem Bekmez, yarışı 46:14'lük derecesiyle beşinci sırada noktaladı. Bekmez'in bu derecesi, kupa tarihinde Türkiye'nin elde ettiği en iyi sıralama olurken, diğer milli atlet Ayşe Tekdal da 47:29 ile 10. sırada finiş gördü. Kader Dost ise yarışı tamamlayamadı.
Kupaya 1997'den bu yana katılan Türkiye, böylece tarihinde ilk kez yürüyüşte Dünya Kupası podyumu elde etti. Ay-yıldızlılar, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda da ilk madalyasına geçen yıl yine Meryem Bekmez ile ulaşmıştı.

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