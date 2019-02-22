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Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarın başlıyor

Ercan ATA-ANKARA, Atletizmde 2019 takviminin ulusal düzeyde açık sahadaki ilk yarışması olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de yapılacak.  Atma branşlarında kış şampiyonası ve U18 Atmalar Ligi'nin ilk kademesi...

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarın başlıyor

Ercan ATA-ANKARA,

Atletizmde 2019 takviminin ulusal düzeyde açık sahadaki ilk yarışması olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de yapılacak.  Atma branşlarında kış şampiyonası ve U18 Atmalar Ligi'nin ilk kademesi niteliğindeki organizasyonda 35 farklı bölgeden 332 atlet yarışacak. Yıllarını atletizme vakfetmiş, Mersin eski Atletizm İl Temsilcisi ve unutulmaz milli atlet Seyfi Alanya'nın anısına 18'inci kez düzenlenen organizasyon büyüklerle birlikte U20, U18 ve U16 yaş gruplarında da müsabakalar düzenlenecek. Yarışmaların ilk gününde disk atma ve çekiç atma, ikinci gününde ise gülle atma ve cirit atma mücadeleleri yapılacak.
Gelecek ay yapılacak Avrupa Atmalar Kupası öncesinde Milli Takım'ın da belirlenmesini sağlayacak olan organizasyonda Eda Tuğsuz, Emin Öncel, Özlem Becerek, Osman Can Özdeveci, Özkan Baltacı gibi rekortmen atıcılar yarışacak.

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