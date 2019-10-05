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Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı 

Doha’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 8'inci gününde 4×100 mücadelesine çıkan Türkiye, finale kalamadı. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 8'inci gününde yapılan 4×100 metre seçmesinde yarışan Türkiye, ilk seride diskalifiye...

SPOR 04.10.2019, 23:04
Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı 
Doha’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 8'inci gününde 4×100 mücadelesine çıkan Türkiye, finale kalamadı.
Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 8'inci gününde yapılan 4×100 metre seçmesinde yarışan Türkiye, ilk seride diskalifiye oldu ve finale kalamadı. 16 takımın katıldığı seçmelerin ilk serisinde 3 numaralı kulvarda start alan Milli Takım, Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev sıralamasıyla yarıştı. Finiş çizgisini 38.55 ile geçen Türkiye 7'nci sırada yer aldı. Ancak Ay-yıldızlı ekip, başhakem incelemesi sonrasında alan dışı bayrak değişimi nedeniyle diskalifiye edildi.
İki seri sonrasında finale kalan sekiz takım, önümüzdeki yaz yapılacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da yarışma hakkını elde etti. Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Brezilya, Fransa, Japonya, Çin, Hollanda ve Güney Afrika finale kalarak Olimpiyat biletine sahip oldu.

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