Atletizmde Batuhan'dan altın, İnci'den gümüş madalya geldi

Ercan ATA - GYÖR /

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Batuhan Çakır üç adım atlamada altın, İnci Kalkan ise 3000 metrede gümüş madalya kazandı.

Macaristan'ın Györ kentinde ikinci günü geride kalan Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, madalya sayısını dörde yükseltti. Sabah yürüyüşte Özgür Topsakal'ın aldığı bronz madalyadan sonra akşam Batuhan Çakır altın, İnci Kalkan da gümüş madalyaya uzandı.

Üç adım atlama erkekler finalinde Batuhan Çakır, EYOF 2017'de yaptığı gibi yine şampiyonluğa uzanmayı bildi. Milli atlet, ilk atlayışta 15.36 yaparak liderliğe yerleşen İsveçli rakibini sondan ikinci atlayışında geride bıraktı. Geçen ay 15.70 ile hem Avrupa U18 listesinde birinciliğe hem de Türkiye rekoruna imza atan Batuhan, Györ'deki finalde ise 15.62 atlayarak altın madalyaya uzandı. Batuhan, Avrupa U18'de 2016'da yürüyüşte altın alan Meryem Bekmez'den sonra Türkiye'nin şampiyonluk kazanan ikinci atleti oldu.

İNCİ GÜMÜŞÜ KAPTI

3000 metre kızlar finalinde 15 rakibiyle madalya mücadelesi yapan İnci Kalkan, zorlu müsabakadan gümüş madalya çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Györ'deki EYOF'ta da aynı dalda ikinci sırayı alan İnci, bu kez derecesini de 12 saniye geliştirdi. Yarışta 9:18.05 ile ilk sırayı elde eden İrlandalı Sarah Healy şampiyona rekoru kırarken, İnci Kalkan da 9:24.01 ile en iyi derecesini koşarak gümüş madalya aldı.

MELİH DÖRDÜNCÜ OLDU

İkinci gün akşam seansında gülle atma finalinde yarışan Melih Yersel, 18.35'lik performansıyla Avrupa dördüncüsü olurken, disk atma finalinde yarışan Aslan Kaan Kalıntaş 54.57 atarak finalde sekizinci sırayı aldı.

110 metre engellide Serhat Bulut, rüzgar desteğiyle koşulan ikinci seride 13.56'lık bir performans çizdi ve finale yazıldı. Bulut, yarın akşam finalde madalya kovalayacak. Bu daldaki diğer Türk yarı finalist Tibet Sancak ise 13.88 ile serisinde beşinci olunca finale kalamadı.

Türkiye, 50 ülkenin yarıştığı Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda ikinci günün ardından madalya sıralamasında Belarus, İspanya ve İtalya'nın ardından dördüncü sırada bulunuyor.

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