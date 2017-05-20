Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

Atletizmde 2 altın madalya

ERCAN ATA, BAKÜ () İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli takımında Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar. Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın...

Atletizmde 2 altın madalya

ERCAN ATA, BAKÜ () İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli takımında Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar.
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. günü sabah seansında Milliler adına gülle atmada Osman Can Özdeveci 19.83 metre atarak kendi en iyi derecesini tekrarladı , bu sonuçla altın madalyaya uzanan ilk isim oldu.
10 bin metre kadınlar yarışında ise Yasemin Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı ve Türkiye adına altın madalya kazanan ikinci isim oldu.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246