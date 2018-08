Atletizm Milli Takımı Avrupa'ya çıkarma yapıyor

Ercan ATA / Ankara,() -

Türkiye, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

24. Avrupa Büyükler Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda organize edilen şampiyonaya Türkiye 43 atlet ile katılacak. Yarın İstanbul'da toplanacak olan Ay-Yıldızlı kafile 5 Ağustos'ta ise Berlin'e gidecek. 6 Ağıustos pazartesi günü ilk eleme seanslarının başlayacağı şampiyonanın resmi açılışı 7 Ağustos salı günü yapılacak. Organizasyonun açılış seansında beş branşın seçmeleri gerçekleştirilirken, Eşref Apak, Özkan Baltacı ve Osman Can Özdeveci finale kalabilmek için sahne alacak. 12 Ağustos pazar günü sonuçlanacak olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 48 dalda madalya verilecek. Ayrıca Maraton müsabakalarında her ülkenin en iyi üç derecesine sahip atletlerin toplam zamanıyla oluşan takım sıralamasında ilk üç ekip podyuma çıkacak. Türkiye, maratonda hem erkeklerde hem de kadınlarda takım olarak mücadele verecek.

Türkiye Milli Takımı'nda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan üç isim bulunuyor; Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacaklar.

Berlin'de yarışacak olan milli takım atletleri ve disiplinleri şöyle:

ERKEKLER

100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu (yedek)

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

1500 metre: İlham Tanui Özbilen

5000 metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan

10,000 metre: Polat K. Arıkan, Kaan K. Özbilen, Aras Kaya

3000m su engelli: Tarık Akdağ Langat

400m engelli: Yasmani Copello

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

20 km yürüyüş: Salih Korkmaz

Yüksek atlama: Alperen Acet

Uzun atlama: Alper Kulaksız

Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu

4×100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer

4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci

KADINLAR

5000 metre: Yasemin Can

10,000 metre: Yasemin Can

3000m su engelli: Özlem Kaya

400m engelli: Elif Gören

Uzun atlama: Karin Melis Mey

20 km yürüyüş: Meryem Bekmez

50 km yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Maraton: Elif Karabulut-Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz