Atletizm Milli Takımı Avrupa'ya çıkarma yapıyor

Ercan ATA / Ankara,() -
Türkiye, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
24. Avrupa Büyükler Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda organize edilen şampiyonaya Türkiye 43 atlet ile katılacak. Yarın İstanbul'da toplanacak olan Ay-Yıldızlı kafile 5 Ağustos'ta ise Berlin'e gidecek. 6 Ağıustos pazartesi günü ilk eleme seanslarının başlayacağı şampiyonanın resmi açılışı 7 Ağustos salı günü yapılacak. Organizasyonun açılış seansında beş branşın seçmeleri gerçekleştirilirken, Eşref Apak, Özkan Baltacı ve Osman Can Özdeveci finale kalabilmek için sahne alacak. 12 Ağustos pazar günü sonuçlanacak olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 48 dalda madalya verilecek. Ayrıca Maraton müsabakalarında her ülkenin en iyi üç derecesine sahip atletlerin toplam zamanıyla oluşan takım sıralamasında ilk üç ekip podyuma çıkacak. Türkiye, maratonda hem erkeklerde hem de kadınlarda takım olarak mücadele verecek.
Türkiye Milli Takımı'nda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan üç isim bulunuyor; Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacaklar.
Berlin'de yarışacak olan milli takım atletleri ve disiplinleri şöyle:
ERKEKLER
100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu (yedek)
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş
1500 metre: İlham Tanui Özbilen
5000 metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan
10,000 metre: Polat K. Arıkan, Kaan K. Özbilen, Aras Kaya
3000m su engelli: Tarık Akdağ Langat
400m engelli: Yasmani Copello
Gülle atma: Osman Can Özdeveci
20 km yürüyüş: Salih Korkmaz
Yüksek atlama: Alperen Acet
Uzun atlama: Alper Kulaksız
Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er
Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı
Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu
4×100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer
4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci
KADINLAR
5000 metre: Yasemin Can
10,000 metre: Yasemin Can
3000m su engelli: Özlem Kaya
400m engelli: Elif Gören
Uzun atlama: Karin Melis Mey
20 km yürüyüş: Meryem Bekmez
50 km yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Maraton: Elif Karabulut-Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz