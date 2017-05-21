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Atletizm Milli Takımı 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı 21 madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,()  -  AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'da Türkiye Atletizm Milli Takımı şampiyonayı 9 altın, 8 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Millilerde Altın...

Atletizm Milli Takımı 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı 21 madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,()  -  AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'da Türkiye Atletizm Milli Takımı şampiyonayı 9 altın, 8 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Millilerde Altın Madalya kazanan sporcular:
Ramil Guliyev 100m, 200m 
4x400 Erkek Bayrak takımı
Eda Tuğsuz, Cirit Atma
Osman Can Özdeveci, Gülle Atma 
Yasemin Can, 10000m 
Demet Parlak ve Buse Arıkazan, Sırıkla Atlama 
Eşref Apak, Çekiç Atma

Gümüş madalya kazanan sporcular:
Meryem Akdağ, 1500m
Yasemin Can, 5000m 
Özkan Baltacı, Çekiç atma
4x100m Bayrak Erkek takımı
Nevin Yanıt Baltacı, 100m  
Kaan Kigen Özbilen, 10000m
Kıvılcım Kaya Salman, Çekiç Atma 
Emel Dereli, Gülle Atma

Bronz madalya kazanan sporcular:
Mizgin Ay, 100m 
4x400 Bayrak Kadınlar takımı
Berivan Şakır, Cirit Atma 
Aras Kaya ,3000m Engelli

(FOTOĞRAFLI)
 

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