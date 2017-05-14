Atletizm Milli Takım kafilesi 55 sporcuyla Bakü'ye çıkarma yaptı

Başkan Çintimar: ''Tüm annelerin ve şehit analarının ellerinden öperek anneler günlerini kutlarım"

ERCAN ATA-BAKÜ / (fotoğraflı)

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 16 Mayıs Salı günü başlayacak olan yarışmalar için Bakü'ye gelen Atletizm Milli Takım kafilesinde 55 sporcu yer aldı. İslam oyunlarına en fazla sporcuyla katılan ülkeler arasında Suudi Arabistan 355, Türkiye 339 ve Azarbaycan 320 sporcuyla yer aldı.

Türkiye Yüzme milli takımının dışında en çok madalyayı Atletizm'den bekliyor. Azerbaycan'a ulaşan Türk kafilesinde başkan Fatih Çintimar, "Kafile olarak İslam oyunlarına çok hazır bir kadro ile geldik'' dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ''Öncelikle tüm annelerin ve şehit analarının ellerinden öperek anneler günlerini kutlarım. Biz buraya 3. İslam Oyunları'nda kazandığımız madalyanın üstüne çıkma hedefi ile geldik. Çok genç ve çok güçlü bir kadro ile 4. İslam dayanışma oyunlarındayız. Müsabakalarımız salı günü başlayacak. Türkiye olarak tüm branşlarda madalyalara talibiz. İnanıyoruz ki, madalya sayısında ilk üç içinde olacağız'' diye konuştu.