Atletizm Federasyonu yeni madalya tasarımını camiasına sundu

5 farklı madalya tasarımından hangisi en çok oyu alırsa 2017-2018 yılında kullanılacak

ERCAN ATA / ANKARA,()

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı, faaliyetlerde kullanılan madalyaların tasarımını değiştiriyor.

Federasyon kendi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, yeni madalya tasarımını, atletizm camiasına sundu. 2017-2018 yıllarında kullanılacak olan yeni madalya, 20 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek oylama sonunda belli olacak. 5 farklı madalya tasarımı atletizm camiası tarafından belirlenecek ve 2017-2018 yıllarında yapılacak olan faaliyetlerde kullanılmaya başlanacak.

(FOTOĞRAFLI)