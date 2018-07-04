Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: ''TOHM Projesi yeşerdi"

U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

Ercan ATA - GYÖR /

Macaristan'ın Györ kentinde yarın başlayacak U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda tek hedef, Arjantin'de düzenlenecek Gençlik Olimpik Oyunları'na kota almak.

2 yılda 1 düzenlenen ve ilki 2016 yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan şampiyonanın 2'ncisi Macaristan'ın Györ kentinde 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek şampiyonaya 51 ülkeden 1153 sporcu 40 ayrı branşta madalya mücadelesi verecek. 52 atletin kota aldığı bu şampiyonada Türkiye en kalabalık kafile olarak dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye Yıldızlar Atletizm Milli Takımı'nda olan sporcuların tamamının Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında başlattığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi sporcuları olması da şampiyonaya ayrı bir önem kattı.

Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunları'na kota veren bu şampiyonada Türk sporcuların hedefi, Avrupa ülkelerine verilen kotanın içinde yer alarak olimpik oyunlara gitmek.

BAŞKAN ÇİNTİMAR: ''TOHM PROJESİ YEŞERDİ"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

"Burada olan 52 sporcumuzun çok ayrı bir özelliği var" diyerek konuşmasına başlayan Çintimar, şu ifadeleri kullandı;

"Bu şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımızın tamamı, Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi sporcularıdır. Bu şampiyonaya en yüksek katılımla ve TOHM sporcuları ile katılıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olan sporcularımızın tamamının TOHM sporcularından oluşması, onların bu projenin arkasında durmaları sayesinde gerçekleşti. İnşallah sporcularımız bu şampiyonada alacakları derecelerle Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunları kotasını alacaklar.''

Yarın başlayacak olan ve 20 kız, 33 erkek sporcunun madalya kovalayacağı şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle;

ERKEKLER (33 atlet)

100m: Umut Uysal, Konuralp Tiritoğlu

200m: Berk Deniz Çelen, Kaan Gacar

400m: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençu

800m: Mehmet Çelik, Muzaffer Altındaş

1500m: Tarık Demir, Ömer Şen

3000m: Ömer Amaçtan, İslam Taşçı

110m engelli: Serhat Bulut, Tibet Sancak

400m engelli: Berke Akçam, Kubilay Ençu

2000m su engelli: Mehmet Eren Cantürk, İbrahim Karateker

10,000m pist yürüyüş: Özgür Topsakal, Mustafa Tekdal

İsveç bayrak: Umut Uysal, B.Deniz Çelen, Kubilay Ençu, İlyas Çanakçı, Konuralp Tiritoğlu, Berke Akçam

Yüksek atlama: Ali Berk Erol, Levent Yılmaz

Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş

Üç adım atlama: Batuhan Çakır, Davut Kargı

Gülle atma: Meilh Yersel, Samet Kutlu

Disk atma: Aslan Kaan Kalıntaş

Çekiç atma: Mehmet Kaş, Halil Yılmazer

Cirit atma: Ahmet Toyran, Metehan Acar

KIZLAR (20 atlet)

100m: Zülha Armutçu

800m: Kübra Tatar, Hacer Yılmaz

1500m: Rümeysa Coşkun, Ayşe Ecer

3000m: İnci Kalkan

400m engelli: Büşra Altınbaş, Edanur Korkmaz

2000m su engelli: Berfin Barışer, Ezgi Kaya

5000m pist yürüyüş: Evin Demir, Ayşe Kılıç

Yüksek atlama: Gönül Köksal

Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar

Uzun atlama: Selen Temurer

Üç adım atlama: Gizem Akgöz

Gülle atma: Gamze Andıç

Disk atma: Özlem Becerek

Cirit atma: Münevver Hancı, Esra Türkmen

(FOTOĞRAFLI)