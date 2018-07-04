Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: ''TOHM Projesi yeşerdi"

U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor
Ercan ATA - GYÖR /
Macaristan'ın Györ kentinde yarın başlayacak U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda tek hedef, Arjantin'de düzenlenecek Gençlik Olimpik Oyunları'na kota almak.
2 yılda 1 düzenlenen ve ilki 2016 yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan şampiyonanın 2'ncisi Macaristan'ın Györ kentinde 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek şampiyonaya 51 ülkeden 1153 sporcu 40 ayrı branşta madalya mücadelesi verecek. 52 atletin kota aldığı bu şampiyonada Türkiye en kalabalık kafile olarak dikkat çekti.
Öte yandan Türkiye Yıldızlar Atletizm Milli Takımı'nda olan sporcuların tamamının Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında başlattığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi sporcuları olması da şampiyonaya ayrı bir önem kattı.
Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunları'na kota veren bu şampiyonada Türk sporcuların hedefi, Avrupa ülkelerine verilen kotanın içinde yer alarak olimpik oyunlara gitmek.
BAŞKAN ÇİNTİMAR: ''TOHM PROJESİ YEŞERDİ"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.
"Burada olan 52 sporcumuzun çok ayrı bir özelliği var" diyerek konuşmasına başlayan Çintimar, şu ifadeleri kullandı;
"Bu şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımızın tamamı, Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi sporcularıdır. Bu şampiyonaya en yüksek katılımla ve TOHM sporcuları ile katılıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olan sporcularımızın tamamının TOHM sporcularından oluşması, onların bu projenin arkasında durmaları sayesinde gerçekleşti. İnşallah sporcularımız bu şampiyonada alacakları derecelerle Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunları kotasını alacaklar.''
Yarın başlayacak olan ve 20 kız, 33 erkek sporcunun madalya kovalayacağı şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle;
ERKEKLER (33 atlet)
100m: Umut Uysal, Konuralp Tiritoğlu
200m: Berk Deniz Çelen, Kaan Gacar
400m: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençu
800m: Mehmet Çelik, Muzaffer Altındaş
1500m: Tarık Demir, Ömer Şen
3000m: Ömer Amaçtan, İslam Taşçı
110m engelli: Serhat Bulut, Tibet Sancak
400m engelli: Berke Akçam, Kubilay Ençu
2000m su engelli: Mehmet Eren Cantürk, İbrahim Karateker
10,000m pist yürüyüş: Özgür Topsakal, Mustafa Tekdal
İsveç bayrak: Umut Uysal, B.Deniz Çelen, Kubilay Ençu, İlyas Çanakçı, Konuralp Tiritoğlu, Berke Akçam
Yüksek atlama: Ali Berk Erol, Levent Yılmaz
Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş
Üç adım atlama: Batuhan Çakır, Davut Kargı
Gülle atma: Meilh Yersel, Samet Kutlu
Disk atma: Aslan Kaan Kalıntaş
Çekiç atma: Mehmet Kaş, Halil Yılmazer
Cirit atma: Ahmet Toyran, Metehan Acar
KIZLAR (20 atlet)
100m: Zülha Armutçu
800m: Kübra Tatar, Hacer Yılmaz
1500m: Rümeysa Coşkun, Ayşe Ecer
3000m: İnci Kalkan
400m engelli: Büşra Altınbaş, Edanur Korkmaz
2000m su engelli: Berfin Barışer, Ezgi Kaya
5000m pist yürüyüş: Evin Demir, Ayşe Kılıç
Yüksek atlama: Gönül Köksal
Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar
Uzun atlama: Selen Temurer
Üç adım atlama: Gizem Akgöz
Gülle atma: Gamze Andıç
Disk atma: Özlem Becerek
Cirit atma: Münevver Hancı, Esra Türkmen
(FOTOĞRAFLI)