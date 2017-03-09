Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: ''Eşref Apak büyük bir sporcu ve büyük bir şampiyon''

Türkiye Atletizm Federasyonu 14 sporcu ile 11-12 Mart 2017 tarihleri arasında 17. Avrupa Atmalar Kış Kupası B-U23 Kategorisi yarışmaları için İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "14 sporcu ile katılacağımız Atmalar Avrupa Şampiyonası'na giden kadromuz çok genç bir kadro. Geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bu şampiyonada sporcularımızdan madalya bekliyoruz" diyerek, "Çekiç atma yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan olimpiyat ikincisi Milli sporcu Eşref Apak çok büyük bir sporcu'' ifadelerini kullandı.

''EŞREF APAK BÜYÜK BİR SPORCU VE BÜYÜK BİR ŞAMPİYON''

Geçirdiği talihsiz olayın ardından 8 aydır İzmir'de hazırlandığını belirten Çintimar, Eşref Apak hakkında şu açıklamayı yaptı:

''İzmir'de yapılan son şampiyonada atmış olduğu derece kış için çok iyi. Şuan Eşref'in hedefi 2020 Tokyo olimpiyatı. Olimpiyata katılabilmek için çok büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Eşref yaş olarak diğer sporcularımızdan biraz büyük. Atma branşları Dünyada 40 yaşına kadar yapılabiliyor. 30 yaşından sonra atılan derecelerin çok iyi olduğunu biliyoruz. Eşref'in vaktinin geçtiğini düşünmüyoruz. Aksine vaktinin yeni geldiğini düşünüyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kendisine destek veriyoruz. Kendisinden takımımıza ağabeylik yapmasını ve takım içinde takım kaptanı olarak tecrübelerini paylaşarak 2020 Olimpiyatı'nda da ülkemizi temsil etmesini arzu ediyoruz.''

Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

KADINLAR:

Kıvılcım Kaya Salman, Şengül Polat, Tuğçe Şahutoğlu (Çekiç)

Sare Bostancı (Gülle)

Eda Tuğsuz, Berivan Şakır, (Cirit)

Nurten Mermer (Disk)

ERKEKLER:

Hüseyin Atıcı, Osman Can Özdeveci, (Gülle)

Emin Öncel (Cirit)

Eşref Apak , Tolgahan Baltacı, Özkan Baltacı (Çekiç)

Yusuf Yalçınkaya (Disk)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Çintimar'ın açıklaması

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı)