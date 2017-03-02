Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: ''Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalyalar"

''Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aldığımız ve alacağımız başarılarla bunu devam ettirmek istiyoruz"

Ercan ATA - BELGRAD / (fotoğraflı)

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarın başlayacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı değerlendirerek, "Hedefimiz madalyalar" dedi.

Ülkemizi 15 sporcu ile burada temsil edeceklerini belirten başkan Çintimar, "İnşallah yarın başlayacak olan bu şampiyonada sporcularımız ülkemizi mutlu eden derecelerle ayrılacaklar. 400 metrede Batuhan Altıntaş buraya final koşmaya geldi. 4x400 bayrak takımımız bir gelenek haline geldi ve burada da hedefimiz ilk üçe girebilmek. 57 Avrupa ülkesi içerisinde ilk 6 içindeyiz. İnşallah yarın başlayacak olan şampiyonada da ilk 3 veya 4 içerisinde olmak için mücadele edeceğiz. Yasemin, Ali Kaya, Özlem ve Emel dereli ile madalya umudu taşıyoruz. Çocuklarımız kürsüye çıkmak için bütün güçleri ile yarışacaklar. Biz de onları desteklemek için buradayız. Türk Atletizmi bir sıçrama yaptı ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldığımız ve alacağımız başarılarla bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah burada da başarı ve madalya geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Ben desteklerinden dolayı sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, spor teşkilatımıza ve Atletizm camiamıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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