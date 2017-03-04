Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "Atletizm Milli Takımı'nın 10 yılı garanti"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta devam eden ve yarın yapılacak finallerden sonra sona erecek olan 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu finale kaldı.

Yarın yapılacak finalleri değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ''Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar'' dedi.

"Yarın koşulacak finallerde beş finalistimiz var" diyen Çintimar, "46 ülke arasında yapılan elemelerde bayrak takımı olarak final için burada olmamız tarihi başarıdır. Burada bayrak takımımızın birinci olması da, altıncı olması da çok büyük bir başarıdır. Federasyon tarihimizde ilk defa bu kadar ülkeyi eleyerek bu finale geldik. 20 yaş ortalaması olan bir takımımız var. Dünya ve Avrupa'da 10 yıl daha yarışacak bu çocuklarımız'' diye konuştu.

Diğer finalistleri de değerlendiren Çintimar, ''Kadınlar 3000 metre yarışında Yasemin Can diğer yarışmacıların en küçüklerinden biri. Erkekler 3000 metrede final koşacak Ramazan, Ali ve Aras çok taktik koşarak finale kaldılar. Allah nasip ederse, yarın finallerde çocuklarımızı hep beraber izleyeceğiz. İnşallah bütün çocuklarımız madalya kazanarak kürsüye çıkarlar. Ama burası Avrupa Şampiyonası. 1.'lik de 8.'lik de bizim için çok büyük bir başarıdır. Yarın onların kürsüye çıkmaları için tüm ekip olarak buradayız. Kadro olarak çok genç bir kadroyuz ama ara kuşağımız yok. Bu çocuklarımız temiz atletizmle zirveye çıkacaklar. Geçen hafta Monaco'da düzenlenen toplantıda Türk atletizmi ve Türkiye konuşuldu. Bu başarıyı sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile tertemiz bir noktaya getirdik. Ülke olarak tertemiz olarak bu konuda zirvede kalmaya devam edeceğiz. Gençlerin olması Türk atletizmi açısından umuttur ve büyük bir başarıdır'' şeklinde konuştu.

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- Çintimar'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - BELGRAD /