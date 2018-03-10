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Atınç Nukan ameliyat oldu

İSTANBUL / Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.  FOTOĞRAFLI

Atınç Nukan ameliyat oldu

İSTANBUL /

Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

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