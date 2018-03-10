Atınç Nukan ameliyat oldu

İSTANBUL /
Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
İSTANBUL / Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. FOTOĞRAFLI
10 Mart 2018 Cumartesi 12:46
İSTANBUL /
Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
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