Atiker Konyasyor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

ATİKER Konyaspor, 2018-2019 sezonu hazırlık çalışmalarına 1 Temmuz günü başlayacak.

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, yeşil- beyazlı ekibin 1 Temmuz günü Kayacık Tesisleri'nde toplanıp, sezonun ilk çalışmasını yapacağını söyledi. İlk olarak teknik heyet ve fotbulcuların sağlık kontrolünden geçirileceğini belirten Çınar, ''Takımımız çalışmalarına 3 Temmuz’a kadar Konya’da devam edecek. 3-16 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de birinci etap hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. İlk etap sonrası ise futbolcularımıza kısa süreli izin verilecek. İznin ardından Atiker Konyaspor’umuz hazırlıklarına Hollanda’da devam edecek" dedi.

Hollanda'daki kampın 20 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade eden Çınar, ''İkinci etap hazırlık kampı çalışmaları Holllanda'da Arheim'de başlayacak. Takımımızın verimli bir sezon başı kampı geçirebilmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah kazasız, belasız, sakatlık sorunu yaşamadan, kampımızı bitirip lige hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

JONSSON İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

2016-2017 sezonunda yeşil-beyazlı ekibe Danimarka’nın AGF Aaarhus takımından transfer Jens Jonsson da sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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