Atiker Konyasporlu Ali Turan: "Her maça final gözüyle bakıyoruz"

Tolga YANIK / KONYA,()

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da takım kaptanı Ali Turan, Sivasspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve her maça final gözüyle baktıklarını belirtti.

Ligde hiç ummadıkları ve istemedikleri bir konumda olduklarını kaydeden Ali Turan, "Maalesef futbolda bunlar oluyor. Biz her maça final gözüyle bakarak çıkıyoruz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Deplasmandanda ne getirebilirsek. Böylece takımımızı ligde tutmak istiyoruz. Sivasspor karşısında oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Bizi bırakın taraftarlarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız hepsi maça kenetlenmişti. Sahada gerçekten çok iyi mücadele sergileyen sahanın her yerine basan bir Konyaspor vardı ve 5-0 gibi net bir skor aldık. Bulunduğumuz yere baktığımızda bize, Konyaspor’a hiç yakışmayan bir yerdeyiz. Son üç dört sezonda kupalar almış, Avrupa Ligi’ne katılmış bir Konyaspor var ama bunlar futbolda yaşanan şeyler. Bunun altından en kısa zamanda çıkmamız lazım. Sivasspor ligin iyi takımlarından biri, ofans gücü yüksek bir takımdı ve onlara neredeyse pozisyon vermedik. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Antalyaspor maçı var o maça da iyi konsantre olup, ben inanıyorum ki bu mücadeleyi bu kenetlenmeyi Antalya’da yaparsak oradan üç puanla döneriz diye düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş yukarılara doğru çıkacağız" dedi.

"TAKIM SAVUNMASINA DAHA ÇOK ÖNEM VERDİK"

Sergen Yalçın ile birlikte takım savunmasına daha da önem verdiklerini belirten Ali Turan, "Özellikle Sergen hocanın gelmesiyle beraber taktiksel olarak takım savunmasına daha çok önem verdik. Çünkü baktığımızda takım halinde ileri gidiyoruz takım halinde defans yapıyoruz. Böyle savunma yaptığınız zaman asla gol yemezsiniz. Hocamız bunu bize iyi aşıladı. Biz defansif olarak görevimizi iyi yapıyoruz. Zaten üç haftadır da gol yemiyoruz, inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

