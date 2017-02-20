Atiker Konyaspor yönetiminden Aykut Kocaman'a uyarı (2)

ATİKER KONYASPOR'DAN KOCAMAN'LA 2'NCİ AÇIKLAMA

ATİKER Konyaspor yönetim kurulu, bugün kulübün resmi internet sitesinden teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili 2'nci bir açıklama daha yaptı. Açıklama şöyle:

''Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor camiasının çok önemli bir değeridir. Yönetim Kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır.''