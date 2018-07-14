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Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK/KONYA,() Konya’da başladığı yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz’dan bu yana Bolu Gerede’de sürdüren Atiker Konyaspor, günün ilk çalışmasını öğle saatlerinde yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan...

Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK/KONYA,()

Konya’da başladığı yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz’dan bu yana Bolu Gerede’de sürdüren Atiker Konyaspor, günün ilk çalışmasını öğle saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana tedavisi süren Selim Ay ve Vedat Bora katılmazken, Mustapha Yatabare ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 5’e 2 ile devam eden antrenmanda oyuncular dayanıklılık, çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman açma-germe hareketleri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

FOTOĞRAFLI

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