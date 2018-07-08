Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK / KONYA,()

Atiker Konyaspor, birinci etap kampını gerçekleştirdiği Bolu Gerede'de yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da Konya'da start veren yeşil beyazlılar, birinci etap kamp çalışmaları için 4 Temmuz’da Bolu Gerede’ye gitti. Burada hazırıklarını ara vermeden sürdüren Konyaspor'da, futbolcular öğle saatlerinde yaklaşık 1 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ile devam etti. Antrenman üç grupta oynanan 5’e 2 ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)