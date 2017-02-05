Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

İsmail AKKAYA / KONYA,()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Hakan Yemişken (xx)

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx)(Dk.79 Rangelov xxx), Vukovic (xxx), Mehmet Uslu (xx), Ali Çamdalı (x), Volkan(x), Ömer Ali (x), Halil İbrahim (x), Fofana (xx)(Dk. 67 Milosevic x), Hora (x)(Dk.62 Bajic xxx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (xx)- Ömer Tunç (x), Tarık (xx), Mustafa (x), Mücahit (x), Salifu (xx), İbrahim Akdağ (x)(Dk.72 Beleck x), Serdar (xxx), Abdullah (x)(Dk.79 Erol xx), Bahadır (xx)(Dk.64 Timur xx), Otoo(x)

GOL: Dk.83 Rangelov, Dk.99 (penaltı) Vukovic +(Atiker Konyaspor), Dk.48 Serdar (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.68 Serdar (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Ali, Volkan (Atiker Konyaspor), Tarık, Mustafa, Abdullah, Ömer Tunç (Ümraniyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası, son 16 turunda Atiker Konyaspor, 1'inci Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'u uzatma dakikasında attığı golle 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor'un golünü atan Serdar, 68'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3'üncü dakikada Fofana'nın pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Horo'nın şutunda, kaleci Metin, topu son anda çizgi üzerinden çıkarttı.

26'ncı dakikada Ömer Tunç'un ortasında, ceza yayında topla buluşan Bahadır'ın şutunda, kaleci Kaya Tarakçı müdahale etti.

35'inci dakikada Fofana'nın pasıyla arka direkte topla buluşan Hora'nın şutunda, top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

48'inci dakikada Bahadır'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.0-1

68'inci dakikada Serdar'ın, ikili mücadelede Skubic'e müdahalesinde, Skubic yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Serdar'ı ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde Skubic'in ara pasında topu önünde bulan Rangelov'un şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1

Karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 sona erdi.

97'nci dakikada Ömer Tunç, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'e müdahalesinde Bajic yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltu vuruşunu gerçekleştiren Vukovic'in şutunde meşin yuvarlak, kaleci Metin'in sağından ağlarla buluştu.2-1.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.