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Atiker Konyaspor'u Bajic sırtlıyor

ATİKER Konyaspor’un Bosna Hersek takımlarından FK Zeljeznicar Sarajevo'dan 2 yıl önce transfer ettiği forvet 23 yaşındaki Riad Bajic, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’ya attığı 2 golle yeşil-beyazlı ekibi finale taşıyan isim oldu....

Atiker Konyaspor'u Bajic sırtlıyor
ATİKER Konyaspor’un Bosna Hersek takımlarından FK Zeljeznicar Sarajevo'dan 2 yıl önce transfer ettiği forvet 23 yaşındaki Riad Bajic, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’ya attığı 2 golle yeşil-beyazlı ekibi finale taşıyan isim oldu. Bajic, bu sezon yeşil beyazlı forma ile sahaya çıktığı toplam 45 maçta 21 gol atıp 4 asist yaparak kendisini kanıtladı.  
Yeşil-beyazlı kulüple 2015 yılında masaya oturarak sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz ocak ayında da kulüp yöneticileriyle yeniden görüşerek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan Bajic, kulübün gözde oyuncuları arasında yer aldı. Süper ligde oynadığı 29 maçta, 16 gol atıp 2 asist yapan Bajic, şu an da gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya oturdu.
Atiker Konyaspor’un bu yıl katıldığı TSYD Kupası’nda 2 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 gol ve 2 asist yapan Bajic büyük beğeni topladı. Yeşil-beyazlı kulübün bu sezon oynadığı 45 maçın 32’sinde ilk 11’de sahaya çıkan Bajic, 21 gol atıp 4 asist yaparak vazgeçilmez olduğunu kanıtladı.
Gösterdiği performans Bosna Hersekli Bajic’i süper lig kulüplerin transfer etmek istediği isimler arasına girmesini sağladı. Atiker Konyasporlu yöneticiler Bajic için şu ana kadar süper lig kulüplerinden transfer için herhangi bir teklif gelmediğini bildirdi.
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