Atiker Konyaspor turladı, Trabzonspor veda etti

Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), İsmail Şencan (xx)

TRABZONSPOR: Esteban (x)- Pereira (xxx), Uğur (x), Hubocan (xx), Mustafa (x)(Dk.16 Kamil Ahmet xx)- Okay (xx), Kucka (x)(Dk.46 N’Doye xx)- Abdülkadir (xxx), Yusuf (x), Olcay (x)(Dk.65 Castillo x)- Rodallega (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Filipovic (xxx), Ferhat (xxx)- Ali Çamdalı (xxx), Moke (xxx)- Vedat (xx)(Dk.68 Musa x), Bourabia (xxx)(Dk.88 Fofona), Ömer Ali (xxx)(Dk.52 Yatabare x)- Milosevic (xxx)

GOLLER: Dk.24 Ömer Ali (Atiker Konyaspor) - Dk.80 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Ömer Ali, Ali Çamdalı, Skubic, Bourabia (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24’üncü dakikada Ömer Ali kaydederken, bordo-mavililerin tek golü 80’inci dakikada Rodallega’dan geldi. Konya’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Mustafa Akbaş’tan sıyrılarak ceza sahasına giren Vedat vuruşunu yaptı, önce Esteban, daha sonra da Uğur tehlikeyi uzaklaştırdı.

24’üncü dakikada orta alandan ceza sahasına gönderilen uzun pasta Bourabia’nın kafayla indirdiği topu gelişine kaleye gönderdi, Esteban’ın altından geçen meşin yuvarlak Uğur’un son çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

29’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir’in pasında ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Yusuf kaleyi görür görmez şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

32’nci dakikada Abdülkadir’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Serkan rahat kontrol etti.

39’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Olcay’ın pasında Yusuf Yazıcı’nın doğrudan kaleye gönderdiği şutu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

49’uncu dakikada Kamil Ahmet’in sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Rodallega’nın kafayla kaleye gönderdiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

52’nci dakikada Abdülkadir’in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı.

80’inci dakikada ceza sahası içerisinde N’Doye’un şutunda kaleci Serkan’dan dönen topu iyi takip eden Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89’uncu dakikada sağdan Pereira’nın ortasında penaltı noktası üzerinde kafayla topa yükselen N’Doye’un şutunda top üstten dışarıya çıktı.

90+1'inci dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Rodallega'nın kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MUSTAFA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Vedat’a yetişmeye çalışan Trabzonsporlu Mustafa Akbaş, koşu yaptığı sırada bir anda yerde kaldı. Acılar içerisinde yerde kalan Mustafa daha sonra oyuna devam edemedi ve sağ baldırı sarılı şekilde oyun alanını terk etti. Mustafa’nın yerine 15’inci dakikada oyuna sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet dahil oldu.

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