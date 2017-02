Atiker Konyaspor-Trabzonspor soyunma odaları (2)

'HER İKİ TAKIM DA ARZULU OYNADI'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası yaptığı açıklamada seyircisiz oynanan maçın tatsız ve tuzsuz olduğunu söyledi. Her iki takımın da maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladığına dikkat çeken Kocaman, şunları söyledi:

"Trabzonspor kazanma serisini sürdürmek için biz de sıkıntılı bir periyodu sona erdirmek için çok şiddetli ve istekle oynadık. Kazanma akışkanlığı edinmiş bir takımın yüksek özgüveniyle, sıkıntılı periyot içinde olan Konyaspor'un biraz özgüven kaybı maçın ilk yarısına damga vurdu. İkinci yarının 65-70’inci dakikalarına kadar bu şekilde devam etti. Ondan sonra hem biraz daha fizik gücü anlamında ayakta kalmayı bildik, hem de kendi organizasyonlarımızı sahanın içine biraz daha yerleştirmeyi başladık’’

Her iki takımın da arzulu olduğunu bunu pozisyona çevirme açısından takımının biraz daha önde göründüğünü anlatan Kocaman, kurtarışlarından dolayı kaleci Onur Kıvrak’ı tebrik ederek maçın gidişatını çeviren oyuncu olduğunu söyledi.

‘KIRGINLIĞIN ÖNEMİ YOK’

Yönetime bir kırgınlığının olup olmadığını sorulan Kocaman, “Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz bir kulüp var. Dolayısıyla kulübü yöneten hiyerarşiye inanırım ve olması gerekir. Kırgınlıklarla ya da kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok, olmaması lazım. Tabi ki duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor. Bunu da inkar edecek durum yok. Hemen normale profesyonel bakış açısına dönüp Konyaspor’un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kırgınlığımın çok büyük önemi yok, kırgın da değilim açıkçası’’ dedi.

'DÜŞÜNCELERİMİ 1-2 HAFTA İÇİNDE YÖNETİME İLETECEĞİM'

‘Sene sonu herkes hoca gider diyor. Bu konuyu aydınlatır mısınız?’ sorusu üzerine Kocaman, ‘’Sözleşmeyi uzatma ile ilgili cevabı yönetime vermem lazım. Normal şartlarda sözleşmem devam ediyor. Uygun bir zamanda düşüncelerimi yönetime anlatacağım. Bunları açık yüreklilikle söyleyebilirim. Kaçınan bir adam değilim. Ama usulle ilgili söylediğim gibi aynı usulsüzlüğü yapmak istemiyorum. Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim’’ diye konuştu.

‘PUANLARI PAYLAŞTIK’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ise her iki takımın da puanları paylaştığını söyledi. İkinci yarı kazanarak yola devam ettiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Yanal, "Oyuncularımızın kazanmaya olan ritmi ve bunu 90 dakika sahada ortaya koyma arzusu bizim için çok önemliydi. Bu maç da bizim için bu anlamı taşıyan bir maç oldu. Sakatlarımız, cezalılarımız, oynatıp oynatmamayı düşündüğümüz oyuncularımız ve sakatlıktan dönen oyuncularımızı da düşünecek olursak, bir ritim yakalamaya çalışan bir takımız. Önümüzdeki sezon için eksiklerimizi iyi anlayıp zirvede olacak Trabzonspor için oldukça yoğun mesai harcıyoruz’’ dedi.

‘SEYİRCİSİZ YAVAN BİR MAÇ’

Karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına da değinen Yanal, "Bugün seyircisiz yavan bir maç oldu. Seyircisiz olduğunda maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor. Bugün baktığınızda pozisyonları olan her iki takımın da oynama arzusunda olduğu dakikalar olan güzel bir maçtı. Ama futbolun bu güzelliğini seyircinin olmaması yavanlaştırıyor. Umarım bir daha olmaz’’ şeklinde konuştu.