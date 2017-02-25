Atiker Konyaspor-Trabzonspor soyunma odaları (1)

Tolga YANIK/KONYA, () - ATİKER Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Trabzonspor karşısında üstün oynadıklarını belirterek Konyaspor'un yeniden üst sıralara çıkacağını inandığını söyledi.

Ahmet Şan berabere kaldıkları Tarabzonspor maçı sonrası şunları söyledi:

"Büyük Konyaspor taraftarına burada güzel bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son haftalardaki düşüşümüzün bir çıkışı olacaktı, Trabzonspor maçı. Fırsatları yakaladık. Çok üstün oynadığımız bir müsabakaydı. Fakat şanssız bir şekilde direklerden dönen toplar var. Güzel bir maç oldu. Trabzonspora da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Camiamıza bu müsabakadan sonra şunu diyebiliriz. Konyaspor yeniden geliyor. Bu mücadeleyle inşallah ligde üst sıralarını tekrar zorlayacağız. Kupada da iddialı bir konuma geleceğimize inanıyorum" dedi.

AYKUT HOCA'DAN MENNUNUZ, O DA BİZDEN MEMNUN

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili çıkan haberleride değerlendiren Şan, "Çok popüler bir hoca Aykut Kocaman. Türk futboluna gerçekten damga vurmuş bir insan. Haliyle işin bir tarafında Aykut Hoca varsa, ister istemez hemen belli çevrelerde bu gündeme getiriliyor. Bu asılsız ve biraz amacını aşan haberlerle camiamız rahatsız ediliyor. Biz hocamızdan memnunuz. Kendisi de bizden memnun. Lütfen bizi biraz rahat bıraksınlar. Sportif anlamlarda hedeflerimize rahat bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

PASSOLİG'İ SORGULAMAMIZ GEREKİYOR

Yükseltilen bilet fiyatraı ile ilgilide konuşan Şan, "Antalyaspor karşısında tutulan raporların yüzde yüz gerçeği yansıtmadığını gördük .O gün kombine sahibi olan 11 bin tafratarımız statta değildi. Bu 11 bin kişinin hakkı gasp edildi. Burada suçu günahı olmayan insanlara ceza verildi. Passolig'e milyonlarca lira para ödüyoruz. Bu Passolig'i sorgulamamız gerekiyor. Suçu günahı olmayan insanlara da bu cezalar veriliyor. Sadece ve sadece bu mesajı verebilmek için bu eylemi yaptık. Neyseki Trabzonspor Kulübü Başkanı Muammer Usta ve Kulübler Birliği Başkanı Gökbel Gümüşdağ ile yaptığımız görüşmeler sonrası bunu normale döndürdük. Ama bu bir milat olması lazım. Türk futbolu bu şekilde ileri gidemez diye düşünüyorum" dedi.