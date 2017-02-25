Atiker Konyaspor-Trabzonspor Notlar

ATİKER Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı karar gereği kendi sahasında Trabzonspor maçını taraftarsız oynadı.BİLET FİYATI ÖNCE 900 TL AÇIKLANDI, SONRA 120 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜPFDK’nın aldığı kararın haksız olduğunu belirten Atiker Konyaspor yönetimi PFDK’ya tepkisini göstermek için misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler Cuma günü saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı. Yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Atiker Konyaspor yönetimi, saat 21.15 sıralarında resmi internet sitesinden açıklama yaparak Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL'ye düşürdüğünü bildirdi.200 BORDO MAVİLİ TARAFTAR TAKIMINI DESTEKLEDİYönetimin açıkladığı yeni bilet fiyatının ardından bordo mavili ekibin taraftarları takımlarını desteklemek için bugün tribündeki yerini aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar için ayrılan tribünler boş kalırken, yaklaşık 200 bordo mavili taraftar takımını destekledi.ATİKER KONYASPOR TARAFTARI İÇİN DEV EKRANPFDK'nın verdiği ceza nedeniyle stadyuma alınmayan Atiker Konyaspor taraftarı için stadyumun önüne dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı stadyumun önünden izleyen yeşil-beyazlı taraftarlar ısınmak için kovaların içerisindeki odunları yaktı.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİAtiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Sadece Trabzonspor taraftarının alındığı karşılaşmaya taraftarlar üstleri aranarak alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.ATİKER KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİKSpor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'u konuk eden Atiker Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Ligde oynadığı Gençlerbirliği maçının 11'inde yer alan oyunculardan, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic ve sarı kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine Fofana, Douglas, Jonsson, Halil İbrahim Sönmez ve Rangelov forma giydi.TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde bulunan Durica ve Okay Yokuşlu'nun yerlerine, Mustafa Akbaş ile Medjani karşılaşmada forma giydi.TRABZONSPOR'DA 3 EKSİKTrabzonspor'da sakatlığı bulunan kaleci Furkan ve Durica ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Konya'ya gelen kafilede yer almadı. kart cezalısı olan Okay ise takımını desteklemek üzere Konya'ya geldi.TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDABordo mavili ekipte sakat oyuncuların yanısıra sarı kart sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. kaleci Onur kıvrak, Uğur Demirok, N'Doye, Rodallega ve Aytaç Kara Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gördükleri taktirde cezalı duruma düşecek.YEŞİL BEYAZLILARDA TEK EKSİK ÖMER ALİAtiker Konyaspor'da ise tek eksik Ömer Ali. Yeşil beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı olan Ömer Ali kadroda yer almadı.

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