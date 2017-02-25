Atiker Konyaspor-Trabzonspor Notlar

BİLET FİYATI ÖNCE 900 TL AÇIKLANDI, SONRA 120 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ
PFDK’nın aldığı kararın haksız olduğunu belirten Atiker Konyaspor yönetimi PFDK’ya tepkisini göstermek için misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler Cuma günü saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı. Yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Atiker Konyaspor yönetimi, saat 21.15 sıralarında resmi internet sitesinden açıklama yaparak Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL'ye düşürdüğünü bildirdi.
200 BORDO MAVİLİ TARAFTAR TAKIMINI DESTEKLEDİ
Yönetimin açıkladığı yeni bilet fiyatının ardından bordo mavili ekibin taraftarları takımlarını desteklemek için bugün tribündeki yerini aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar için ayrılan tribünler boş kalırken, yaklaşık 200 bordo mavili taraftar takımını destekledi.
ATİKER KONYASPOR TARAFTARI İÇİN DEV EKRAN
PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle stadyuma alınmayan Atiker Konyaspor taraftarı için stadyumun önüne dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı stadyumun önünden izleyen yeşil-beyazlı taraftarlar ısınmak için kovaların içerisindeki odunları yaktı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Sadece Trabzonspor taraftarının alındığı karşılaşmaya taraftarlar üstleri aranarak alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.
ATİKER KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'u konuk eden Atiker Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Ligde oynadığı Gençlerbirliği maçının 11'inde yer alan oyunculardan, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic ve sarı kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine Fofana, Douglas, Jonsson, Halil İbrahim Sönmez ve Rangelov forma giydi.
TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde bulunan Durica ve Okay Yokuşlu'nun yerlerine, Mustafa Akbaş ile Medjani karşılaşmada forma giydi.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan kaleci Furkan ve Durica ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Konya'ya gelen kafilede yer almadı. kart cezalısı olan Okay ise takımını desteklemek üzere Konya'ya geldi.
TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Bordo mavili ekipte sakat oyuncuların yanısıra sarı kart sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. kaleci Onur kıvrak, Uğur Demirok, N'Doye, Rodallega ve Aytaç Kara Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gördükleri taktirde cezalı duruma düşecek.
YEŞİL BEYAZLILARDA TEK EKSİK ÖMER ALİ
Atiker Konyaspor'da ise tek eksik Ömer Ali. Yeşil beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı olan Ömer Ali kadroda yer almadı.
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