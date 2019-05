Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,()-



ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakemleri eleştirerek, ''Süper Lig falan böyle isimler çok hava cıva, çok gereksiz. Ülkemizdeki ligin adı ‘Güçler ligi’ olsun ki herkes rahat etsin'' dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Hakemleri eleştiren Aykut Kocaman, şunları söyledi:

''Son dönemler artık kapışmalar sahada olmuyor. Ne yazık ki. Bugün de böyle. Aslında burada oturup da yorum yapması gereken Suat Arslanboğa (VAR hakemi) ile Halis Özkahya (orta hakem). Niye göre karar veriyorlar? Duygularıyla anlayabilmek mümkün değil. Hem kendileri adına, hem takımım adına, hem Trabzonspor adına sahada ter döküyor bu insanlar. Çalışıyor çabalıyor. Siz orada bir durun. Bırakın Trabzonspor’a puan kazandırmayı ya da maç kazandırmayı. Galatasaray, Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a ya da Konyaspor’a, güçlülere. Bırakın. Gol yiyecekse gol yiyelim. Sana ne, niye müdahale oluyorsun. Olmayan penaltıyı, penaltıya çeviriyorsun. Olan penaltıyı görüp vermiyorsun. 'VAR'a gitmek zorundamıyım diyor? Gitmesi gerek. Ben bu insanlara gerçekten çok hayret ediyorum."

İnsanları kırmamak için dikkat ettiğini ifade eden Kocaman, ''Bir insanı kırdığımız zaman üzülüyoruz. Kimsenin gönlünü, kalbini kırmak istemiyoruz. Birisi hakkında bir şey söylediğimizde sonra ayıp ettik diyoruz. Gerçekten duyguları ne oldu çok merak ediyorum? Hiç mi anneleri, babaları, çocukları yok. Yüzüne baktıkları zaman, yaptıkları işten gurur duyacakları ya da yanlış yaptıklarında gözünü kaçıracakları hiç mi insan yok. Niye müdahale oluyorlar. Haftalardır. Sadece bizim maçlarımız değil. Bırakın oynasınlar. İyi düşünen, iradesi iyi olan kazansın. Gerçekten çok ayıp. Çalışmaya dair, gelişmeye dair her şeyimizi elimizden alıyor. Geçen hafta sahayı bırakmak gerekir. Geçen hafta acayip gol ihlalinden sonra. Bu hafta acayip acayip şeyler vardı son dakikalardı. Sana ne ya, Halis hoca. Bırakın, oynayalım Trabzon yener zaten bizi'' diye konuştu

'GÜÇLÜLER LİGİ'

Ligin adının Güçlüler ligi olması gerektiğini ifade eden Kocaman, ''Haftalardır konuşmuyorum, bir şey demiyorum. Ama fark etmiyor, acayip bir şey var. Çözüm mümkün değil. Aslında çözüm değil de lafın gelişi. Çözüm her şey kafamda çok net her şeyde, burada ayıp olmasın diye böyle söylüyoruz. Bir önerim var. Süper lig falan böyle isimler çok hava cıva, çok gereksiz. Ülkemizdeki ligin adı ‘Güçler ligi’ olsun ki herkes rahat etsin. Sahaya çıkarken bilelim gücümüzü. Maçla ilgili değerlendireceğim sağından, solundan ama anlamı yok. Karar vericiler biz değiliz. Ne yazık ki ne oyuncular, ne antrenörler karar verici değil. Ülkemizde facia olan hakemler. Özellikle ‘Var’ girdikten sonra. VAR da bilinmeye başladı ki, tamamen bilerek hareket hali oldu. Bu çok acı oldu. Bu herkesi yakacak'' dedi.

ÜNAL KARAMAN: BİZE YAKIŞMAYACAK GOLLER YEDİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, basit ve kendilerine yakışmayacak goller yediklerini söyledi. Karaman, ''İki takım acısından memnun olunmayacak sonuç. Biz kazanmak istiyorduk. Son iki haftaya üçüncülük şansımızı biraz daha üsteleyerek tamamlayalım. Oyuncularım gayret gösterdiler. Samimi mücadele ettiler. Ben sezon başından itibaren söylüyorum. Takımın içinde yaşamış oldukları zorlukları, idari boyutu bir tarafa bırakıyorum. Şayet bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı, bizi bugünlere getirmezlerdi. Bugün de basit hatalarla, basit goller yedik. Bize yakışmayacak goller yedik'' diye konuştu.



