Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda lider olarak mücadelesini sürdüren Atiker Konyaspor, yarın deplasmanda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'la son maçını oynayacak. Gruptan lider olarak bir üst tura yükselecek olan yeşil-beyazlı ekip bugün Kayacık Tesisleri'nde son hazırlık çalışmasını yaptı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Atiker Konyaspor, pazertesi günü de Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan genel ve detay

HABER - KAMERA: KONYA /