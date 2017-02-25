Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, ()

STAT: Konya Büyüşehir Belediye

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Serkan Olguncan (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)-, Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Douglas (xx), Jonsson (xx)(Dk. 66 Ali Çamdalı x), Volkan Fındıklı (xx), Fofana (xx), Halil İbrahim Sönmez (x)(Dk. 46 Bajic xx), Hadziahmetovic (xx), Rangelov (xxx)(Dk. 89 Milosevic ?)

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak (xxx)-, Pereira (xx), Uğur Demirok (xx), Mustafa Akbaş (x)(Dk. 46 Aytaç Kara x), Mas (xx), Medjani (xx), Onazi (xx)(Dk. 89 Zeki Yavru ?), Castillo (xx)(Dk. 83 Bero ?), Yusuf Yazıcı (xx), Olcay Şahan (xxx), Rodallega (xxx)

GOLLER: Dk. 47 Rangelov(Atiker Konyaspor), Dk.54 Rodallega, (Trabzonspor)

SARI KART:Mustafa Akbaş (Trabzonspor)



SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Halil İbrahim'in son çizgiden çevirdiği top ile ceza sahası önünde buluşan Volkan Fındıklı'nın sert şutu kaleci Onur'un elleri arasından üst direğe çarparak kornere çıktı.

15'inci dakikada Douglas'ın soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan Rangelov'un sert şutu kaleci Onur Kıvrak'ta kaldı.

20'inci dakikada Mustafa Akbaş'ın hatası sonucu ayağının altından kaçan topla buluşarak ceza sahasına haraketlenen Rangelov müsait pozisyondaki Hadziahmetovic'e açtı. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in topun gelişine sert şutu kaleci Onur Kıvrak'ta kaldı.

26'ncı dakikada Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin sert şutu savunmadan sekip kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

47'nci dakikada Aytaç Kara'nın Rijad Bajic'i düşürmesi sonrası ceza sahasının sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rangelov'un şutu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Olcay'ın yerden pasında topla buluşan Rodallega'nın düzgün vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

63'üncü dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışında arka kale direği önünde topla buluşan Hadziahmetovic'in kafa vuruşunu kaleci Onur Kıvrak çıkardı.

67'nci dakikida Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı korner atışında topu iyi takip eden Rodallega, müsiat pozisyondaki Mas'a indirdi. Topu önünde bulan Mas'ın sert şutu az farkla üstten aita çıktı.

71'inci dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışını iyi takip eden Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunu kaleci Onur Kıvrak kornere çeldi.

82'nci dakidada Ali Çamdalı'nın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Douglas ceza sahasına ortaladı. topa haraketlenen Bajic'in gelişine şutunu kaleci Onur Kıvrak çıkardı.

83'üncü dakikada Douglas'ın ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruş direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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