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Atiker Konyaspor - Trabzonspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor - Trabzonspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx) -, Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ferhat (xx), Ali Çamdalı (xxx), Jonsson (xx) (Dk. 46 Manyama x) Ömer Ali (xxx), Vedat (xx), Fofana (xx) (Dk. 83 Musa Araz x), Milosevic (xx)

TRABZONSPOR: Esteban (xx)- , Kamil Ahmet Çörekçi (xx), Uğur (xx), Hubocan (xx), Emmanuel Mas (xx), Okay (xxx), Kucka (xxx) (Dk. 84 Yusuf  x), Matus Bero (xx) (Dk. 64 Castillo x), Sosa (xx), Olcay Şahan (xx) (Dk. 82 Abdülkadir x), Rodallega (xx)
GOLLER: Dk. 31 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Fofana, Ali Çamdalı, Ali Turan, Ömer Ali (Atiker Konyaspor), Kucka, Okay, Uğur (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
20'nci dakikada Jonsson'un hatalı geri pasında topu önünde bulunan Bero'nun altıpas içerisinden sert şutunu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

31'inci dakikada sol kanattan Ferhat'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali, topu Ali Çamdalı'ya aktardı. Ali Çamdalı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 
36'ncı dakikada Sosa'nın geri pasında topla buluşan Ömer Ali'nin ceza sahası dışından şert şutunda top az farkla auta çıktı. 

56'ncı dakikada sol kanattan Olcay'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

66'ncı dakikada Okay'ın  ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın frikiği direkten döndü. Topu önünde bulunan Olcay'ın şutu üstten auta çıktı.
73'üncü dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kucka'nın şutunu kaleci Serkan kurtardı.

82'nci dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın yaklaşık 25 metreden şutunda top, az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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