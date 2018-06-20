Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Atiker Konyaspor: "Teşekkürler Sergen Yalçın"

Tolga YANIK/KONYA, () Atiker Konyaspor Kulübü, 6 Mart 2018 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. "Teşekkürler Sergen Yalçın" başlığıyla yayınlanan haberde...

Atiker Konyaspor: "Teşekkürler Sergen Yalçın"

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor Kulübü, 6 Mart 2018 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"Teşekkürler Sergen Yalçın" başlığıyla yayınlanan haberde kulüp şu ifadeleri kullandı;
"Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır. 
Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
KONYASPOR'DA RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ
Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy da, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor,  en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile  görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325