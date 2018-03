Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Yalçın: "Son ana kadar savaşacağız"

Serhan TÜRK - Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir atmosferde oynadıklarının altını çizerek, "Takımla çalışmaya başlayalı 4-5 gün oldu. Oyuncuları çok fazla tanıma fırsatı bulamadık. Ama hem saha içi hem saha dışına birkaç dokunuş yaptık. Bugün sahada mücadele eden, agresif, istekli bir Konyaspor olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadromuz var. Pozisyon itibarıyla sıkıntılı bir yerdeyiz. Bundan sonraki süreç daha zor olacak ama becerebiliriz. Son dakikaya kadar deneyeceğiz. Taraftarımızla, camiamızla, son ana kadar savaşacağız" dedi.

"HER POZİSYONDA SAHAYA ATLAYAN BİR KULÜBE VARDI"

Bu tür deplasmanların her zaman için zor olduğunu söyleyen Yalçın, "Atmosfer baskısı vardı. Her pozisyonda sahaya atlayan bir kulübe vardı. Hakemi etkileme konusunda bu tür maçlarda bunlar çok yapılıyor. Türkiye'de bunlar hep oluyor. Penaltıya bakarsak çok uyduruk bir penaltıydı. Böyle ucuz bir penaltı çalması çok enteresan. Direncimizi kırmak ve bizi sindirmek içindi belki de. Ama gol olmadı. Ondan sonraki süreci iyi oynadık, oyun planına ve disiplinine saygılı kaldık. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık ama gole çeviremedik. İkinci yarı çok yaslandık. İlk yarıdaki çabuk çıkışları yapamadık. Oyuncularımız oyundan düştü. Ümit ettiğimiz ve planladığımız şeyleri yapamadık, yapsaydık oyun bizim lehimize dönebilirdi. Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonraki maçlarda istediğimiz sonuçları alarak Konyaspor'u yarışta tutacağız" diye konuştu.

"24 PUAN TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kalan 9 maçın en az 5'ini kazanmaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Kalan maçların çoğunu rakiplerimizle oynayacağız. Bu süreçte 24 puan almayı düşünüyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz ve kadro kalitemiz var. İnanırsak yapabiliriz. Ligde kalma barajının 36-37-38'lerde gezeceğini düşünüyorum. İşimiz kolay değil. kalan 9 maçta minimum 5 maç kazanmalıyız, zor ama deneyeceğiz. Son ana kadar deneyeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Bunu becerebiliriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

