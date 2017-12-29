Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek, gelecek için iddialı mesajlar verdi

"Sıkıntıları aşıp, üst sıralara çıkarız"

"4 oyuncu gelecek, 4 yabancı gidecek"

KONYA /

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin ilk yarısını Doğan Haber Ajansı'na () değerlendirirken, ikinci yarı ve gelecek sezon için de iddialı mesajlar verdi.

Atiker Konyaspor'da göreve 10. haftada başladığını hatırlatan Özdilek, "Bugüne kadar 8 lig, 3 UEFA, 3 de Türkiye Kupası maçı oynadık. Bu kadar kısa sürede yoğun bir maç trafiğinden geçtik. UEFA'da geçen sezon 1 puan alan takım, bu sezon 6 puana ulaşırken, grupta şansını son maça kadar taşıdı. Türkiye Kupası'nda da avantaj yakaladık. Ligdeki 1 puanlık ortalamamızı 1.15'e taşıyabilirdik, olmadı. Kazanabilecek kadar iyi oynadığımız bazı maçlarda puanlar kaybettik" dedi.

Özdilek şöyle devam etti:

"Çok iyi oynayıp da kazanamadığımız maçlarda öndeki sıkıntımız ortaya çıktı. Ceza alanına kadar çok iyi geliyoruz, ancak bitiricilikte eksik kalıyoruz. Bu da sezon başında yapılan yanlış planlamadan kaynaklanıyor. Pozisyona girsek de atamıyoruz. Takım oyununu pozitif anlamda yukarıya taşıdık ama dediğim gibi son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Eğer bu sıkıntı olmasaydı puan anlamında biraz daha yukarıda olabilirdik."

"4 OYUNCU GELECEK, 4 YABANCI GİDECEK"

Forvet hattındaki sıkıntıyı ara transfer döneminde çözmeye çalışacaklarını belirten Özdilek, "Yönetim kurulumuzla gerekli görüşmeleri yaptım. Eksik olan yerlerimizi belirledik ve ona göre bir transfer politikası yaptık. Santrfor ve kanatlara oyuncu alacağız. 4 futbolcu transfer etmek istiyoruz. Bir tanesi yabancı bir golcü. Gidip bizzat kendim izledim. Alabilirsek bize çok yararlı olacak" diye konuştu.

Takımda uyum sorunu yaşayan 4 yabancı futbolcuyla da yollarını ayıracaklarını söyleyen teknik adam, "Ayrıca 3 genç oyuncumuzu da kiralık olarak göndereceğiz. Çünkü oynayarak tecrübe kazanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜST SIRALARA ÇIKARIZ"

Ligin ikinci yarısında öndeki sıkıntıları aşan Konyaspor'un üst sırala doğru çıkacağını ileri süren Özdilek, "Ligi ilk 10'da bitireceğimize inanıyorum. Bu sezonu geçiş sezonu olarak düşünürsek, gelecek sezon çok daha iyi duruma gelebileceğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Özdilek ayrıca, "Konyaspor Kulübü kurumsal olarak çok büyük aşamalar kaydetmiş. Taraftarlarımız müthiş. Takımımda çok karakterli oyuncularım var. Doğru yapılanmayla skor ve futbol zevki açısından çok daha iyi yerlere gelebiliriz" dedi.

Atiker Konyaspor, ligin ikinci yarısı için Antalya'da kampa girecek. 3 Ocak'ta başlayacak kamp 14 Ocak'ta sona erecek.

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