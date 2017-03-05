Atiker Konyaspor taraftarları Adana'da olay çıkarttı 2 yaralı

Adana'da oynanacak olan Adanaspor maçı için Adana'ya gelen Atiker Konyaspor taraftarları olay çıkarttı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gelmeden Vali Yolu Caddesi üzerinde otobüsten inen Atiker Konyaspor taraftarları taşkınlık yapınca polis müdahale etti. Taraftarlar polis zoru ile ile otobüslere bindirilerek maçın oynanacağı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gönderildi. Çıkan olaylarda 2 Konyaspor taraftarı yaralandı.



Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

- Adanaspor-Konyaspor taraftarlarının kavgası

- Yaşanan arbede

- Taraftarların birbirine taş atması ve küfür etmesi

- Çevik kuvvet polislerinin müdahalesi

- Çevik kuvvet polislerinin taraftarları joplayarak otobüse bindirmesi



Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

