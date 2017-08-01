Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Atiker Konyaspor, Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, 3 gün önce tamamladığı Avusturya kampının ardından Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı. İki gün izin kullandıktan sonra Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde toplanan oyuncular 6...

Atiker Konyaspor, Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, 3 gün önce tamamladığı Avusturya kampının ardından Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı.
İki gün izin kullandıktan sonra Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde toplanan oyuncular 6 Ağustos tarihinde Samsun'da oynanacak olan Süper Kupa maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Koordinasyon ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detay görüntü

HABER-KAMERA: KONYA,
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314