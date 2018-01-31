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Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor Başkanı Yılmaz: "Eto'o dünyada önemli bir oyuncu" Samuel Eto'o: "Futbol bir aşktır" İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,() Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o  düzenlenen...

Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor Başkanı Yılmaz: "Eto'o dünyada önemli bir oyuncu"

Samuel Eto'o: "Futbol bir aşktır"

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o  düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Antalyasporluların kendisini anlamasını isteyen Eto'o, futbolun bir aşk gibi olduğunu belirtti.
Ara trasfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare, Beşiktaş'tan Orkan Çınar ve Göztepespor'dan Adis Jahovic'i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o ile 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştı. Dün akşam özel uçakla Konya'ya gelen Eto'o, bugün Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törenle sözleme imzaladı. 
ATİKER KONYASPOR BAŞKANI YILMAZ: "ETO'O DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Törene katılan Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz,  ''Transferimize Eto'o kardeşimizi katarak takımımızı güçlendirmiş bulunuyoruz. Eto'o, gerek ulusal, gerekse dünyada çok önemli bir oyuncu. Dünyanın çok önemli takımlarında görev aldı ve futbolun zirvesine çıktı. Böyle bir oyuncunun Konysporumuza katkıları olacaktır.''dedi. 
SAMUEL ETO'O: "FUTBOL BİR AŞKTIR"
Antalyaspor'un yönetici, oyuncu ve taraftarına teşekkür eden Eto', ''Acı bir durum. Bazıları beni anlamakta güçlük çekecektir. Ama bir gün beni anlayacaklardır. Futbol bir aşktır. Futbol böyle devam etmek zorunda. Antalya benim ikinci memleketimdir.''dedi.
Futbolun tek kişilik tenis oyunu olmadığını ifade eden Eto'o, ''Konyaspor'a da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Futbol tenis oyunu değildir. Tek kişi ile oynanmıyor. Takım arkadaşlarımı da ihtiyacım olacak. Onların katkılarıyla Konyaspor'u yükselişe çıkartacağız.''dedi.
37 yaşında olduğuna dikkat çeken Eto'o, kendisine güvenen teknik direktör Mehmet Özdilek'e de teşekkür etti.  
Eto'o, imza törenin ardından Adis Jahoviç ile birlikte statta tribünlerin bir bölümünü dolduran taraftarı selamladı. 

FOTOĞRAFLI 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-İmza töreninden detay
-Başkan Fatih Yılmaz'ın açıklamaları
-Eto'o'nun açıklamaları
-İmzaların atılması 
-Adıs Jahovıc ve Eto'o'nu taraftarı selamlaması 

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))
 

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