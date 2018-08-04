Atiker Konyaspor, özel maçta Eskişehirspor ile yenişemedi

Atiker Konyaspor - Eskişehirspor: 3 - 3

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Kayacık Tesisleri'nde oynanan mücadeleye yeşil beyazlı ekip Ertuğrul - Skubic, Selim Ay, Diagne, Opanasenko, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Vedat Bora, Milosevic, Mücahit Can Akçay 11 ile çıktı.

Yeşil beyazlı ekip 5'inci dakikada Kamal İssah'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçerken, Eskişehirspor 28'inci dakikada Kerim Avcı'nın penaltı golüyle skoru eşitledi. Bu golden iki dakika sonra Mücahit Can Akçay yeşil beyazlıları bir kez daha öne geçirdi. 41'inci dakikada Jesse'nin attığı golle ilk yarı 2-2 sona erdi.

Yeşil beyazlılar ikinci yarıya Ertuğrul'un yerine Mücahit Atalay, Selim Ay'ın yerine Ali Turan, Diagne'nin yerine Uğur Demirok, Skubic'in yerine Ferhat Öztorun, Vedat Bora'nın yerine Ömer Ali Şahiner ve Milosevic'in yerine de Adis Jahovic değişiklikleriyle başladı. Konyaspor, Adis Jahovic'in 50'nci dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. Erdon Daci 80'inci dakikada attığı gol maçın skorunu belirledi.

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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