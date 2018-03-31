Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga YANIK/KONYA, ()



ATİKER Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 27'inci haftasında deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak yeşil beyazlılar, sabah saatlerinde son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 5’e 2 ile başladı. El topu ve reaksiyon sürat çalışması ile devam eden antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

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- Antrenmandan detaylar

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