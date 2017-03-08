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Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

ATİKER Konyaspor, bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana tedavisine başlanan Barry...

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
ATİKER Konyaspor, bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüyor.
Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana tedavisine başlanan Barry Douglas katılmadı. Koşu ve saha etrafına kurulan parkurda yapılan istasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı. 
DOUGLAS 3 HAFTA YOK
Adanaspor maçında sakatlanan Barry Douglas'ın sağ arka adalesinde 1 yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in ise sol eli tarak kemğindeki kırıklar nedeniyle alçıya alınırken, sağ eli başparmağı ise atele alındı. Antrenmana katılan Ömer Ali Şahiner'i ise bu hafta oynayabileceği belirtildi.

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